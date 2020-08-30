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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero'nun İstanbul'a geliş saati
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2020 - 18:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero'nun İstanbul'a geliş saati

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Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero'nun İstanbul'a geliş saati
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Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiralamak için anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Francisco Montero, yarın 23:20’de İstanbul'da olacak.

beIN Sports'un haberine göre 21 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Resmi sözleşmenin ise Salı günü atılması bekleniyor.

 

Son Dakika | Beşiktaşın yeni transferi Francisco Monteronun İstanbula geliş saati

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