Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Besar Gudjufi İstanbul'da! 5 yıllık sözleşme...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Beşiktaş’ın yeni transferi Besar Gudjufi, İstanbul’a geldi. Gudjufi, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ilk transferi Besar Gudjufi, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
17 yaşındaki Makedon kanat oyuncusu Besar Gudjufi, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Genç futbolcu ile 5 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor.
ELJIF ELMAS'A BENZETİLİYOR
Besar Gudjufi, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Eljif Elmas'a benzetiliyor.
Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.