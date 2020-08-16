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Haber Giriş: 16.08.2020 - 23:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, İstanbul'a geldi!

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Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, İstanbul'a geldi!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, yeni transferi Bernard Mensah'a kavuştu. Mensah saat 20.45'de Kayseri'den ayrıldı ve saat 22:00 gibi İstanbul'a geldi. Ganalı futbolcu, İstanbul'da Beşiktaş yöneticileri tarafından karşılandı.

Beşiktaş ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. Bu arada havalimanında bulunan bazı Siyah-beyazlı taraftarlar Mensah'a yoğun ilgi gösterirken, futbolcuyla fotoğraf çektirdiler.

25 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Son Dakika | Beşiktaşın yeni transferi Bernard Mensah, İstanbula geldi

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