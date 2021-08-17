Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın Chelsea'dan kadrosuna kattığı Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
Süper Lig’deki ilk sınavından Çaykur Rizespor karşısında 3-0’lık galibiyet alan Beşiktaş’ta forvet transferi de tamamlandı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de forma giyen Michy Batshuayi, anlaşmanın sağlanmasının sonrasında özel uçakla İstanbu’a geldi.
27 yaşındaki Belçikalı golcü, sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından siyah beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacak.
TARAFTARLAR AKIN ETTi
Transfer sezonunda adeta santrforun yolunu gözleyen Beşiktaşlı taraftarlar da Batshuayi’nin gelişi sonrasında büyük sevinç yaşadı.
Siyah beyazlı taraftarlar, ünlü futbolcuyu taşıyan uçak, piste gece yarısı iniş yapmasına rağmen yeni santrforlarını karşılamak adına havalimanına adeta akın etti.
Kariyerinde 6 farklı ekipte forma giyen Batshuayi, kulüp takımlarında çıktığı 348 karşılaşmada 128 gol atarken, 34 de asist yapmayı başardı.
Belçika milli Takımı’nda da 35 maçta forma giyen tecrübeli golcü, bu müsabakalarda 22 kez fileleri havalandırdı.
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