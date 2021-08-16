Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi bu gece İstanbul'da!
Beşiktaş, Belçikalı forvet Batshuayi'nin bu gece saat 00:00’da İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Michy Batshuayi bu gece saat 00:00’da İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu gece İstanbul'a gelecek olan 27 yaşındaki Belçikalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Geçen sezon İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiralık olarak forma giyen Batshuayi, Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.