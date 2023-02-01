Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic'ten ilk açıklama! KAP'a bildirildi

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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki futbolcu bugün saat 18:00 sularında İstanbul'da olacak.

Konya'dan ayrılırken DHA'ya konuşan Bosna Hersekli futbolcu; "7 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Burada olmaktan çok keyif aldım. Konya'yı çok seviyorum. Onlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım. Birçok yerden teklif vardı ancak Beşiktaş daha ısrarlıydı." diye konuştu.

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KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Siayh-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'A ÇALIM

Günlerdir süren pazarlıklarda Beşiktaş, Konyaspor’a 3 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlı ekip teklifine ayrıca oyuncunun 25 maç forma giymesi halinde 1 milyon Euro’luk bonus ekledi.

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SONRAKi SATIŞTAN PAY

Konyaspor cephesi ilk etapta, bonus sürecinin uzun olması nedeniyle Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakmadı. Galatasaraylı yöneticiler de dün Boşnak oyuncu için direkt 4 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Bunun üzerine Beşiktaş 3 milyon Euro’luk bonservis ücretinin yanındaki bonusları artırırken sonraki satıştan yüzde 20 pay taahhütü verdi ve yeşil beyazlıları ikna etti.

BEŞiKTAŞ’I iSTEDi

Transfer süreci boyunca Beşiktaş’a gitmek istediğini belirten Amir 4.5 yıl için toplam 3 milyon Euro alacak. Böylece transferin Beşiktaş’a maliyeti 6 milyon Euro olacak.