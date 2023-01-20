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Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar'da belge krizi çözüldü! İstanbul'a geliyor

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar
Son Dakika: Beşiktaşın yeni transferi Vincent Aboubakarda belge krizi çözüldü İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 22:46

Beşiktaş, Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst’un boşluğunu Vincent Aboubakar ile doldurdu. Kamerunlu golcünün akşam saatleri İstanbul'a ulaşması beklenirken seyahat belgesiyle ilgili kriz çıktı. Pürüzün giderilmesinin ardından yola çıkan yıldız futbolcu, sabah erken saatlerde İstanbul'da olacak.

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Wout Weghorst’un ayrılığı sonrası Vincent Aboubakar ile temas kuran Beşiktaş, transferi İstanbul'da sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcü, kulüp ile tüm bağını koparmıştı.

Bu gelişmenin ardından Vincent Aboubakar'ın kendisi için hazırlanan özel uçakla gece geç saatte İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

TARAFTAR HAZIRLANIYORDU

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vincent Aboubakar'ın, ALEX isimli uçakla saat 18:00'da Riyadh'tan kalkıp, 21:40'da Atatürk Havalimanında olması planlanıyordu. Taraftarlar karşılama için hazrlık yaparken sürpriz bir pürüz çıktı.

RÖTAR YAPTI

Aboubakar'ın yolculuğu, Al Nassr'ın seyahat ile ilgili belgeyi göndermemesi sebebiyle birkaç saat ertelendi.

YOLA ÇIKTI

Pürüzlerin giderilmesinin ardından yola çıkan yıldız futbolcunun sabah erken saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

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YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarım dönem için 1.5 milyon euro kazanacak olan Kamerunlu golcü, diğer sezonlar için 2.5 milyon euro + bonus alacak.

Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar

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