Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael bu gece İstanbul'da

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Beşiktaş’ta gözler yeni teknik direktöre çeverildi. Siyah beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, bu gece 23:30’da İstanbul’da olacak.

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetim de onay verdi.

Valerian Ismael, imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.

YAZARLARIMIZ NE DEDİ?

Uğur Meleke: Ben 3 büyüğün en yüksek maaşı teknik adama vermesi taraftarıyım. Bu Pinheiro ve İsmael gibi isimleri Beşiktaş’a kim öneriyorsa, bence siyah beyazlı kulübün büyüklüğünden habersizdir. Beşiktaş tarih boyunca daha iyi teknik adamlara cazip gelmiş ve gelecek bir kulüptür. Bu arada bir not: Pinheiro’nun Estoril’i, Portekiz Ligi’nde Gil Vicente ve Guimaraes gibi takımların gerisinde.



Güntekin Onay: İsmael’in Lask dışında bir başarısı, devamlılığı yok. Ayrıca büyük takım tecrübesine de sahip değil. Doğru olmadığını düşünüyorum

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Mehmet Arslan: Daha taktisyen, bu seviyelerde hocalık yapmış ve daha yarışmacı bir teknik adama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş’ın. İşin doğrusu Ceyhun Kazancı’nın da teknik direktör seçimi konusunda doğru tercih yapacağından kuşkum yok.