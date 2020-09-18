MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ın yeni stoperi Adama Soumaoro!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni stoperi Adama Soumaoro!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni stoperi Adama Soumaoro!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni stoperi Adama Soumaoro!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş’ın Adama Soumaoro’nun menajeri ile yaptığı görüşme görüntülendi. Yönetici Erdal Torunoğulları ile menajer Mazlum Ali Bilecan, Swiss Otel'in lobisinde bir araya geldi. Pazarlık sonrası ön anlaşma imzalandı.

7
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak.

Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri Mazlum Ali Bilecan ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi.

İkilinin lobide üzerinde TFF ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Geona'ya transferini gerçekleştiren isimdi. (Sabah)

 

Son Dakika | Beşiktaşın yeni stoperi Adama Soumaoro

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle