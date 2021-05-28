Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni gözdesi Umut Meraş! EURO 2020 sonrası...

Transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da savunma hattı için flaş bir isim gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın, milli takımın sol beki olan ve aynı zamanda Fransa Ligue 2'de Le Havre forması giyen Umut Meraş için EURO 2020 sonrasında girişimlere başlayacağı iddia edildi.

25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 31 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.