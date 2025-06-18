Son dakika - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! (UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu)

Haberin Devamı

Beşiktaş, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu’ndan itibaren Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle Beşiktaş’ın 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu.. Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş, bu organizasyondaki macerasına 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere maçının galibiyle karşılaşacak. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü Arda Turan yapıyor.

İŞTE EŞLEŞMELER

Anderlecht - Spartak Trnava/Hacken galibi

Sheriff/Priştina - Utrecth

Midtjylland - Hibernian

BEŞİKTAŞ - Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere galibi

Haberin Devamı

İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi

Midtjylland (Danimarka)

Anderlecht (Belçika)

Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.