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Son dakika - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! (UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu)

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi
Son dakika - Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu (UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 14:24

Beşiktaş, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda mücadele etmek için geri sayıma başladı! Çekilen kura sonucunda Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere maçının galibiyle karşılaşacak. İşte Beşiktaş'ın rakibiyle ilgili tüm detaylar...

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Beşiktaş, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu’ndan itibaren Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle Beşiktaş’ın 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu.. Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş, bu organizasyondaki macerasına 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere maçının galibiyle karşılaşacak. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü Arda Turan yapıyor.

İŞTE EŞLEŞMELER

 Anderlecht - Spartak Trnava/Hacken galibi
Sheriff/Priştina - Utrecth
Midtjylland - Hibernian
BEŞİKTAŞ - Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere galibi

 

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İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi
  • Midtjylland (Danimarka)
  • Anderlecht (Belçika)
  • Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi
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BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi

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