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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Gaitan!

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Son Dakika | Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Gaitan!
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Beşiktaş gelecek sezon planlaması için transfer çalışmalarına başladı.

Beşiktaş yeni sezon planlamaları kapsamında 3 oyuncu gündeme alındı.

Bunların başında Çin ve ABD macerasının ardından yarım sezonluğuna Lille’le anlaşan Arjantinli yıldız Nicolas Gaitan var.

Diğer isimler ise İsveç’te Kalmar forması giyen Kosovalı stoper Fidan Aliti ve FC Zürich’in sol beki Pa Modou.

 

Son Dakika | Beşiktaşın transferde yeni hedefi Gaitan

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