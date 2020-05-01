Son Dakika | Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Gaitan!

Beşiktaş yeni sezon planlamaları kapsamında 3 oyuncu gündeme alındı.

Bunların başında Çin ve ABD macerasının ardından yarım sezonluğuna Lille’le anlaşan Arjantinli yıldız Nicolas Gaitan var.

Diğer isimler ise İsveç’te Kalmar forması giyen Kosovalı stoper Fidan Aliti ve FC Zürich’in sol beki Pa Modou.





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