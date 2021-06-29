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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'ın transfer listesindeydi, Fransa'yı yıktı! 2 gol...
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Futbol
Haber Giriş: 29.06.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ın transfer listesindeydi, Fransa'yı yıktı! 2 gol...

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Son Dakika: Beşiktaş'ın transfer listesindeydi, Fransa'yı yıktı! 2 gol...

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Haris Seferovic, Fransa karşılaşmasında harika bir oyun ortaya koydu, iki golle yıldızlaştı.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki İsviçreli golcü Seferovic, Fransa karşısında adeta şov yaptı. 

Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesi için geniş çaplı bir transfer listesi hazırlan siyah beyazlıların listesinde yer alan futbolculardan birisi de Benfica'nın İsviçreli forveti Seferovic'ti.

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile karşılaşan İsviçre'de maça 11'de başlayan Seferovic, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. 15. dakikada takımını öne geçiren Seferovic, 81. dakikada ise 3-1 geride olan takımının umutlarını yeşertecek golü kaydetti.

90. dakikada Gavranovic'in golüyle uzatmaya gitti. Seferovic, 97. dakikada oyundan çıktı.

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