Son dakika | Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Fode Koita kadro dışı bırakıldı

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Transferde adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Yıllık garanti 500 bin Euro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam istediğini redderken Gineli santrforu kadro dışı bıraktı. Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Siyah beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde olduğu gibi oyuncunun bonservis ücreti ödenmeden takıma katılmasını talep etmişti.

BAŞAKŞEHİR DE İSTEDİ

Öte yandan son şampiyon Başakşehir de Koita için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Fakat Gulbrandsen'le takas teklifi kabul görmedi. Fode Koita, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 23 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki golcü Kasımpaşa'nın Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı. (Ajansspor)

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