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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

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Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta Cyle Larin ile Adem Ljajic ise kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin.

Son dakika | Beşiktaşın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

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