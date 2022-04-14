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Son Dakika: Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi! Son durumu...

#Francisco Montero#Beşiktaş#Trafik Kazası

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşadı. Genç stoper, Beykoz yakınlarında trafik kazası geçirdi.

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Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.

Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero’nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu.

Montero'nun aracında ailesinin de bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

İspanyol savunmacı takımla birlikte saat 11.00'de gerçekleşen antrenmana da katıldı.

Son Dakika: Beşiktaşın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi Son durumu...

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Montero'nun kazasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero’nun sağlık durumu iyi olup antrenmana katılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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#Francisco Montero#Beşiktaş#Trafik Kazası

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