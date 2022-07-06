Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka'yı KAP'a bildirdi! İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un ardından 5’inci transferini açıkladı.

KAP'A BİLDİRDİ

Siyah-beyazlılar, Jackson Muleka transferi için oyuncu ve takımı Standard Liege ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İSTANBUL'A GELİYOR



Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa’da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş’a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul’a geliyor.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka’yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya’ya hareket edecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Jackson Muleka kulübümüzle transfer görüşmesi yapmak üzere 6 Temmuz Çarşamba günü saat 19.15’de (bugün) Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Yeni Havalimanı’na geliyor.

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JACKSON MULEKA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, Wout Weghorst’un ardından ikinci santrfor transferini de bitirdi. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu Jackson Muleka’nın bonservisi için Standard Liege ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da 14 maçta 12 gol, 4 asist üreterek takımın kümede kalmasında büyük pay sahibi olan Muleka’nın 1-2 gün içinde kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er'in haberine göre; Asbaşkan Emre Kocadağ ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın çabaları sonucu gerçekleşen bu transferde Muleka’nın tavrı büyük rol oynadı. 22 yaşındaki futbolcu, kendisini İngiliz ekibi Burnley’ye satmayı planlayan kulübüne, “Ben Beşiktaş’ta oynamak istiyorum” dedi.

Siyah beyazlı kulüp, 5 yıllık sözleşme imzalayacağı Jackson Muleka’ya yılda 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro, Standard Liege’e ise 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek.