Son dakika: Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

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Uzun süredir Torino ile Eintracht Frankfurt’un kadrosuna katmak istediği Beşiktaş’ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz’ın transferinde gülen taraf Bundesliga ekibi oldu. Torino daha önce 4 milyon Euro önerdiği Rıdvan için teklifini 5 milyon Euro olarak revize etse de siyah beyazlıların 7 milyon Euro’dan aşağı inmemesi nedeniyle taraflar orta yolu bulamamıştı.

KAMP DÖNÜŞÜ iMZAYA GiDECEK

Yine milli futbolcuyu yakından takip eden Eintracht Frankfurt ise 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Beşiktaş’ı ikna etmeyi başardı. A Milli Takım ile kampta bulunan genç sol bekin önümüzdeki hafta Almanya’ya giderek sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ın Bundesliga ekibi Frankfurt’tan yıllık 1 milyon Euro maaş alacağı da ifade edildi. Bu arada milli oyuncunun menajeri Necdet Ergezen’in de dün sosyal medyadan kartal figürü ile birlikte Almanya bayrağı paylaşması dikkat çekti.