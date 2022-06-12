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Son dakika: Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Transfer
Son dakika: Beşiktaşın sol beki Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurta transfer oldu
İsmail ER

Bundesliga ekibi 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Beşiktaş’ı ikna etmeyi başardı. Torino ile Eintracht Frankfurt arasındaki transfer yarışının galibi Alman ekibi oldu. Yıllık 1 milyon Euro maaş alacağı öğrenilen milli sol bek, haftaya Almanya’ya giderek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

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Uzun süredir Torino ile Eintracht Frankfurt’un kadrosuna katmak istediği Beşiktaş’ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz’ın transferinde gülen taraf Bundesliga ekibi oldu. Torino daha önce 4 milyon Euro önerdiği Rıdvan için teklifini 5 milyon Euro olarak revize etse de siyah beyazlıların 7 milyon Euro’dan aşağı inmemesi nedeniyle taraflar orta yolu bulamamıştı.

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KAMP DÖNÜŞÜ iMZAYA GiDECEK 

Yine milli futbolcuyu yakından takip eden Eintracht Frankfurt ise 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Beşiktaş’ı ikna etmeyi başardı. A Milli Takım ile kampta bulunan genç sol bekin önümüzdeki hafta Almanya’ya giderek sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ın Bundesliga ekibi Frankfurt’tan yıllık 1 milyon Euro maaş alacağı da ifade edildi. Bu arada milli oyuncunun menajeri Necdet Ergezen’in de dün sosyal medyadan kartal figürü ile birlikte Almanya bayrağı paylaşması dikkat çekti.

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#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Transfer

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