Son Dakika: Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu! Rosier geri döndü...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.
Rosier döndü
Beşiktaş'ta Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup kadroya alınmadı. Valentin Rosier ise kafilede yer aldı.
Teknik Direktör Önder Karaveli, Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Francisco Montero
Josef de Souza
Michy Batshuayi
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Welinton Souza
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Kerem Kalafat
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Emirhan İlkhan
Demir Ege Tıknaz
Umut Meraş
Alex Teixeira