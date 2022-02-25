Son Dakika: Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu! Rosier geri döndü...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

Rosier döndü

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup kadroya alınmadı. Valentin Rosier ise kafilede yer aldı.

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Teknik Direktör Önder Karaveli, Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Valentin Rosier

Francisco Montero

Josef de Souza

Michy Batshuayi

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Welinton Souza

Domagoj Vida

Kenan Karaman

Kerem Kalafat

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Emirhan İlkhan

Demir Ege Tıknaz

Umut Meraş

Alex Teixeira