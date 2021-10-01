Son dakika: Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu! 8 eksik...

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Beşiktaş'ta Montero, Welinton, Atiba, Larin, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou ve Mehmet Topal Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira kadroya dahil edildi.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

- Beşiktaş ile Sivasspor 31. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.



Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.



- İstanbul'daki maçlarda eşitlik var



Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi.



Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.



Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.



- Bir maç golsüz tamamlandı



Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.