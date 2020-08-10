Son Dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK oldu!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak turun maçı Selanik'te seyircisiz oynanacak. Maç 25 veya 26 Ağustos'ta.

Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Turu geçen takım Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Kaybeden taraf ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gidecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması için 2. ve 3. ön eleme turlarının ardından play-off turunda da rakibini elemesi gerekiyor.

PAOK, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'ni şampiyon Olympiakos'un 7 puan gerisinde 2. sırada tamamlamıştı. Bir önceki sezon ise 39 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşamış ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ajax'a elenip turnuvaya katılamamıştı. İki sezon önce şampiyon olan PAOK, namağlup bir şekilde şampiyonluğa ulaşmış ve kulüp tarihinin en başarılı sezonlarından birine imza atmıştı.

DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR

Takımın piyasa değeri en yüksek futbolcusu 22 yaşındaki Brezilyalı kanat Leo Jaba. Sol bek Dimitrios Giannoulis, orta saha Dimitrios Limnios, forvet Karol Swiderski ve stoper Sverrir Ingi Ingason dikkat çeken diğer oyuncular.

Kadro değeri 53 milyon euro olan PAOK'u 41 yaşındaki Portekizli teknik direktör Abel Ferreira çalıştırıyor. Braga'da oynattığı futbol ile dikkat çeken Ferreira, Avrupa'nın gelecek vaad eden teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

KADRODA TANIDIK İSİMLER VAR! STOCH OYNAYACAK MI?

PAOK'ta tanıdık isimler de forma giyiyor. Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski futbolcusu Miroslav Stoch, Yunan ekibi için forma giyerken Slovak yıldız geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Stoch, şu anda karantinada ve Beşiktaş ile oynanacak maça yetişmesi çok zor. Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Diego Biseswar da PAOK için oynuyor...

AKPOM TRANSFERİNİ ETKİLER Mİ?

Eşleşmenin bir diğer ilginç noktası ise transfer olacak. PAOK'un İngiliz forveti Chuba Akpom'un ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Beşiktaş'ın anlaşma noktasına geldiği Akpom'un transferi de bu eşleşme nedeniyle ertelenebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:



Şampiyonlar yolu:



Floriana (Malta)/Cluj (Romanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Young Boys (İsviçre) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Celtic (İskoçya)/Reykjavík (İzlanda) - Ferencvaros (Macaristan)/Djurgarden (İsviçre)

Flora Tallinn (Estonya)/Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Riga (Letonya)

Legia Varşova (Polonya)/Drita (Kosova)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Ararat (Ermenistan)/Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Celje (Slovenya)/Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)/KuPS (Finlandiya)

Buducnost (Karadağ)/Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka)

Dynamo Brest (Belarus)/Astana (Kazakistan) - Connah's Quay Nomads (Galler)/Saraybosna (Bosna Hersek)

Karabağ (Azerbaycan)/Sileks (Makedonya) - Sheriff (Moldova)/Fola (Lüksemburg)

Dinamo Tiflis (Gürcistan)/Tirana (Arnavutluk) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Europa (Cebelitarık)



Lig yolu:



AZ Alkmaar (Hollanda) - Viktoria Plzen (Çekya)

PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş

Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)

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