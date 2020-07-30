Son Dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası, CAS tarafından onandı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Elemelere 2. turdan başlayacak olan ve seri başı konumunda bulunan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın 2. turdaki muhtemel rakipleri

AZ Alkmaar(Hollanda)

Lokomotiv Zagreb(Hırvatistan)

PAOK(Yunanistan)

Beşiktaş'ın 3. turdaki olası rakipleri;

Stade Rennais (Fransa)

Rapid Vien (Avusturya)

Krasnodar (Rusya)

Viktoria Plzen Çekya)