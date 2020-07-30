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Haber Giriş: 30.07.2020 - 19:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Son Dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
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CAS'ın Trabzonspor'un itirazını reddetmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynaması kesinleşti. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası, CAS tarafından onandı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Elemelere 2. turdan başlayacak olan ve seri başı konumunda bulunan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın 2. turdaki muhtemel rakipleri

AZ Alkmaar(Hollanda)
Lokomotiv Zagreb(Hırvatistan)
PAOK(Yunanistan)

Beşiktaş'ın 3. turdaki olası rakipleri;

Stade Rennais (Fransa)
Rapid Vien (Avusturya)
Krasnodar (Rusya)
Viktoria Plzen Çekya)

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