Son Dakika | Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
CAS'ın Trabzonspor'un itirazını reddetmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynaması kesinleşti. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası, CAS tarafından onandı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.
Elemelere 2. turdan başlayacak olan ve seri başı konumunda bulunan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın 2. turdaki muhtemel rakipleri
AZ Alkmaar(Hollanda)
Lokomotiv Zagreb(Hırvatistan)
PAOK(Yunanistan)
Beşiktaş'ın 3. turdaki olası rakipleri;
Stade Rennais (Fransa)
Rapid Vien (Avusturya)
Krasnodar (Rusya)
Viktoria Plzen Çekya)
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