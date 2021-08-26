Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili flaş yorum! "Gruptan çıkma ihtimali..."

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düşen ve Portekiz'den Sporting, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Hollanda'dan Ajax'la eşleşen Beşiktaş'ın kurasını, Okay Karacan Spor Arena'ya yorumladı.

İşte Okay Karacan'ın kura değerlendirmesi;

Beşiktaş'ın şanslı bir kura çektiği kanaatindeyim. A Grubu'nda Manchester City ve PSG ile karşı karşıya gelebilirdi. Diğer gruplarda Real Madrid ve Barcelona ile oynama riski de vardı Beşiktaş'ın. Nispeten iyi bir kura çekti. Süper star tek bir takım var, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund deyince aklımıza Almanya'daki iki devden birisi, üst üste elde ettikleri başarılar ve Erling Haaland geliyor. Birçok ismi arka arkaya sayabilirim. Çok iyi bir kadroya sahipler. Avrupa'nın saygı gösterilmesi gereken, güçlü takımlarından biri. Grubun da favorisi.

"AJAX DORTMUND'LA ÇOK BENZİYOR"

Grubun ikinci favorisi de Ajax. Son Hollanda şampiyonu. Borussia Dortmund'la çok benziyorlar. Onlar futbolcu fabrikası gibi. Genç oyuncuları yıldızlaştırıp gönderiyorlar. Birkaç sene önce Avrupa'da yaptıkları müthiş karşılaşmaları ve yetiştirdikleri jenerasyonları hatırlıyoruz. O jenerasyonu sattıktan sonra yeni bir jenerasyon yaratıyorlar ama çok başarılı isimler var içlerinde. Ajax deyince aklıma Danny Blind'in oğlu Daley Blind geliyor. İyi bir savunmacıdır. Şüphesiz ki Dusan Tadic... Golleri ve gol paslarıyla ön plana çıkan bir isim. Premier Lig tecrübesi olan bir futbolcu. Kaleci Stekelenburg Fransa ve İngiltere tecrübesi olan bir isim. Onana Barcelona altyapısından yetişmiş bir kaleci... İyi bir takım Ajax.

"BEŞİKTAŞ'IN PORTEKİZ TAKIMLARINA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Bence üçüncü favori Beşiktaş. Sporting'de Amorim gerçeği var. Futbolu bıraktıktan sonra hemen teknik direktörlüğe başladı. Hatta Braga'yla kupa aldı. Ardından 19 yıl sonra Sporting'i şampiyon yaptı. Yüzde 95 galibiyet ortalaması ile oynadılar. Portekiz takımlarına karşı geleneksel bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Porto maçlarını, Benfica maçlarını hatırlayın... Dolayısıyla tarih tekerrür ederse, Sporting'i geçer gibi görünüyor Beşiktaş. Amorim de tıpkı Sergen Yalçın gibi ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir teknik direktör olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

"BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKMAYI SONUNA KADAR ZORLAR"

Beş büyük lig içerisinde, seçilebilecek en iyi seri başıyla ya da seri başı takımlardan biriyle eşleşti Beşiktaş. İkinci torbadan gelmesine rağmen Borussia Dortmund'u da seri başı takım olarak görmek lazım. Ben, Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimalini sonuna kadar zorlayacağını, üçüncü olup UEFA Avrupa Ligi'ne gitme konusunda da önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Kendisine bağlı... Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu da iyi. Sergen Yalçın da bir hayli motive bir teknik direktör. Kendisini göstermek isteyen ve Avrupa arenasında yükselmek isteyen bir teknik direktör... Hayırlı olsun Beşiktaş'a da Türk futboluna da.

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