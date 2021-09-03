Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Temsilcimiz Beşiktaş, 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu.

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Miralem Pjanic, 25 kişilik kadroda yer aldı. Öte yandan deneyimli oyuncunun Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyeceği belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koduou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Mrialem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş ve Alex Teixeira."



Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Portekiz'in Sporting Lizbon, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı takım grubundaki ilk maçını 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile iç sahada yapacak.