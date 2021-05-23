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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti! Premier Lig'de ilk 4 belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 23.05.2021 - 19:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti! Premier Lig'de ilk 4 belli oldu

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Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti! Premier Lig'de ilk 4 belli oldu

Premier Lig'de Chelsea'nin sezonu ilk 4'te tamamlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti. Böylece Chelsea'nin, Devler Ligi finalinde Manchester City' ile oynayacağı maçın skoru, siyah-beyazlıların kaderini etkilemeyecek. Temsilcimiz, gelecek sezon Devler Ligi'nde gruplarda boy gösterecek.

Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi. Son hafta alınan sonuçlar, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı mutlu etti.

Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti.

CHELSEA, TOTTENHAM SAYESİNDE BİLETİ KAPTI

Londra ekibi, son hafta Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına karşın Leicester City'nin yenilgisi sayesinde sezonu ilk 4'te bitirdi. Liverpool da Crystal Palace engelini 2 golle geçti ve 3. sıradan Devler Ligi biletini aldı.

Leicester City iki kez öne geçtiği maçta Tottenham'a 4-2 yenildi ve 5. sırada kaldı.

Son Dakika: Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti Premier Ligde ilk 4 belli oldu

DEVLER LİGİ FİNALİNİN ETKİSİ KALMADI

Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'e girememesi durumunda Şampiyonlar Ligi finali, Beşiktaş'ın kaderini etkileyecek.

Londra ekibi, 29 Mayıs'ta Porto'da oynanacak finalde Manchester City'i devirmesi halinde siyah-beyazlılar ön eleme oynamak zorunda kalacak. Chelsea'nin kendi liginden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması, finalin bu konudaki etkisini sona erdirdi.

İŞTE PREMİER LİG'DE ALINAN SONUÇLAR VE SON PUAN DURUMU

Leicester 2-4 Tottenham
Aston Villa 2-1 Chelsea
Liverpool 2-0 Crystal Palace

Puan durumu

1)Manchester City - 86
2)Manchester United - 74
3)Liverpool - 69
4)Chelsea - 67
5)Leicester - 66

TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA YOLU

Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi grup 
Galatasaray - Şampiyonlar Ligi elemeleri
Fenerbahçe - UEFA Avrupa Ligi Play-off turu
Trabzonspor - UEFA Konferans Ligi elemeleri
Sivasspor - UEFA Konferans Ligi elemeleri

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