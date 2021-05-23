Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti! Premier Lig'de ilk 4 belli oldu
Premier Lig'de Chelsea'nin sezonu ilk 4'te tamamlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti. Böylece Chelsea'nin, Devler Ligi finalinde Manchester City' ile oynayacağı maçın skoru, siyah-beyazlıların kaderini etkilemeyecek. Temsilcimiz, gelecek sezon Devler Ligi'nde gruplarda boy gösterecek.
Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi. Son hafta alınan sonuçlar, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı mutlu etti.
Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti.
CHELSEA, TOTTENHAM SAYESİNDE BİLETİ KAPTI
Londra ekibi, son hafta Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına karşın Leicester City'nin yenilgisi sayesinde sezonu ilk 4'te bitirdi. Liverpool da Crystal Palace engelini 2 golle geçti ve 3. sıradan Devler Ligi biletini aldı.
Leicester City iki kez öne geçtiği maçta Tottenham'a 4-2 yenildi ve 5. sırada kaldı.
DEVLER LİGİ FİNALİNİN ETKİSİ KALMADI
Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'e girememesi durumunda Şampiyonlar Ligi finali, Beşiktaş'ın kaderini etkileyecek.
Londra ekibi, 29 Mayıs'ta Porto'da oynanacak finalde Manchester City'i devirmesi halinde siyah-beyazlılar ön eleme oynamak zorunda kalacak. Chelsea'nin kendi liginden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması, finalin bu konudaki etkisini sona erdirdi.
İŞTE PREMİER LİG'DE ALINAN SONUÇLAR VE SON PUAN DURUMU
Leicester 2-4 Tottenham
Aston Villa 2-1 Chelsea
Liverpool 2-0 Crystal Palace
Puan durumu
1)Manchester City - 86
2)Manchester United - 74
3)Liverpool - 69
4)Chelsea - 67
5)Leicester - 66
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