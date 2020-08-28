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Haber Giriş: 28.08.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın sağ beki Roma'dan! Rick Karsdorp

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Son Dakika | Beşiktaş'ın sağ beki Roma'dan! Rick Karsdorp
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Beşiktaş, Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp’u gündemine aldı. Roma'nın kadroda düşünmediği Karsdorp kiralanması için İtalya’ya çıkarma yapılacak

Gökhan Gönül’ün ayrılması, Douglas’ın kadroda düşünülmemesi nedeniyle savunmanın sağı boş kaldı. PAOK maçında bu bölgede oynayan Lens büyük hatalar yaptı. Sergen Yalçın, acil bir şekilde bu bölgeye takviye yapılmasını istedi. Lyon’lu Rafael için girişimler sürerken, yönetim Roma’lı Rick Karsdorp’u da gündemine aldı. Hollandalı oyuncu, İtalyan takımının gelecek planları arasında yer almıyor. Roma, geçen sezon Feyenoord’a kiraladığı 25 yaşındaki sağ beki yine kiralık göndermeye hazır. Karsdorp da oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, bu transfer için kısa süre içerisinde İtalya’nın başkentine gitmeyi planlıyor.

16 milyon Euro ödemişlerdi

Feyenoord altyapısından yetişen Rick Karsdorp, 3 kez Hollanda Milli Takımı’nın formasını giydi. Roma, 2017’de kendisini transfer etmek için Feyenoord’a 16 milyon Euro ödedi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan devinde bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşın sağ beki Romadan Rick Karsdorp

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