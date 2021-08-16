Son Dakika: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi transferini N’Koudou bitirdi

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübü Chelsea ve kendisiyle kesin anlaşma sağlanan Michy Batshuayi’nin transferinde Fransız oyuncuları Kevin N’Koudou’nun büyük katkısı olduğunu söyledi. Transfer teklifi yapmalarının ardından Batshuayi’nin, 201516 sezonunda Marsilya’da birlikte forma giydiği yakın arkadaşı N’Koudou’yu arayıp Beşiktaş ve Türkiye hakkında bilgi aldığını belirten Kocadağ, “N’Koudou bizim hakkımızda çok olumlu şeyler anlatınca Batshuayi diğer teklifleri reddedip Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti” dedi.

TEK EKSİĞİMİZ STOPER KALDI

Son olarak kaleci Mert Günok’u da renklerine bağladıklarını hatırlatan Emre Kocadağ, “Orta saha ve forvete önemli futbolcular aldık, şu an tek eksiğimiz stoper kaldı. O işi de bu hafta içinde halledip transferi kapatmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Kocadağ, takımda çok güzel bir ortam oluştuğunu da vurgulayarak, “Yönetim, teknik heyet ve futbolcular el ele verdik. Bu sezon sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da başarılı olacağız” diye konuştu.

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