MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika! Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosunda 4 eksik...
GeriFutbol Son dakika! Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosunda 4 eksik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosunda 4 eksik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosunda 4 eksik...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ta HK Kayserispor maçı kafilesine Umut Nayir, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Douglas alınmadı

Beşiktaş, Pazartesi günü Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil ederken Umut Nayir, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Douglas kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu şu şekilde oluştu;

Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Güven Yalçın
Erdoğan Kaya
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Georges N’Koudou
Necip Uysal
Domagoj Vida
Jeremain Lens
Rıdvan Yılmaz
Kerem Kalafat
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby
Kevin Prince Boateng

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle