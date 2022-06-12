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Son Dakika: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan talipler var!

#Transfer#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu
Son Dakika: Beşiktaşın kalecisi Ersin Destanoğluna Avrupadan talipler var

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da takımdan ayrılıyor. 21 yaşındaki kaleci için Avrupa'nın 4 farklı liginden kulüpler siyah beyazlı yönetim ile temasa geçti.

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından bir ayrılık haberinin daha yakın olduğu belirtildi.

NTV Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'de devam edecek.

21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-Beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor.

4 KULÜP DEVREDE

Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg, 21 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak kulüpler arasında yer alıyor.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta kalması ise zor görünüyor.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasınde serbest durumda olacak.

Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak.

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Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.

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#Transfer#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu

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