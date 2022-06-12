Son Dakika: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan talipler var!

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından bir ayrılık haberinin daha yakın olduğu belirtildi.

NTV Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'de devam edecek.

21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-Beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor.

4 KULÜP DEVREDE

Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg, 21 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak kulüpler arasında yer alıyor.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta kalması ise zor görünüyor.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasınde serbest durumda olacak.

Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak.

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Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.