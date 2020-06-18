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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın kaleci transferinde yeni hedefi: Robin Olsen
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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 19:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın kaleci transferinde yeni hedefi: Robin Olsen

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Son Dakika | Beşiktaş'ın kaleci transferinde yeni hedefi: Robin Olsen
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Beşiktaş, bonservisi Roma'da bulunan Cagliari'de kiralık olarak forma giyen İsveçli kaleci Olsen'i gündemine aldı.

Koronavirüsü salgını döneminde alacaklarını gerekçe göstererek ayrılan Loris Karius'un yerine Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kazandı. Serie A ekiplerinden

Roma'ya 2018-19 sezonunda Alisson Becker'in yerine transfer olan ve bu sezonu Cagliari'de kiralık olarak bitecek İsveçli kaleci Olsen, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

Beşiktaş'ın 1.96'lık İsveçli Milli kaleci ile kiralık olarak anlaşma yapacağı gelen bilgiler arasında..Oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında ise Portekiz ekibi Sporting'in adı ön plana çıkıyor.

36 kez A Milli olan Robin Olsen, bu sezon 18 maça çıktı. Olsen daha önce Malmö ile İsveç'te ve Kopenhag ile Danimarka'da lig şampiyonluğu yaşamıştı.(Fanatik)

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