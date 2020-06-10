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Haber Giriş: 10.06.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ın kaleci adayları Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic

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Son dakika | Beşiktaş'ın kaleci adayları Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic
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Beşiktaş'ta yeni sezonda kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek için çalışmalar sürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, PSV'li Jeroen Zoet'in transfer listelerinde yer aldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların, Toulouse ile sözleşmesi biten Lovre Kalinic'le de ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Hollanda'dan karayoluyla İstanbul'a dönen Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Jeroen Zoet ile anlaştıkları yönündeki iddialara açıklık getirdi. Torunoğulları, "Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli ve yabancı isimler var. PSV'li Zoet de o listede" dedi.

Daha çok bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Beşiktaş için Hollandalı file bekçisi ile ilgili en büyük sorun sözleşmesinin 2021'e kadar devam etmesi… Ayrıca PSV'nin yeni teknik ekibi de oyuncuyu sahada görmeden bırakmak istemiyor.

Siyah-beyazlıların ciddi bir şekilde ilgilendiği bir diğer isim ise Toulouse ile mukavelesi 30 Haziran itibarıyla sonra erecek olan Lovre Kalinic. Hırvat kaleci, 2018 yılında da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. (Sabah)

Son dakika | Beşiktaşın kaleci adayları Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic

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