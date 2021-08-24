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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifini duyurdu! Satın alma opsiyonuyla... Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifini duyurdu! Satın alma opsiyonuyla... Transfer Haberleri

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Son Dakika: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifini duyurdu! Satın alma opsiyonuyla... Transfer Haberleri

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlılarda gözler Kaan Ayhan transferinde... Ünlü gazeteci Nico Schira, Beşiktaş'ın oyuncu için yaptığı son teklifi duyurdu.

Son şampiyon Beşiktaş'ta gözler Kaan Ayhan transferine çevrildi... İlk 11'de 8 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyunculara ağırlık veren siyah beyazlılar, savunmaya Kaan takviyesi yapıp orta saha ve forvette elini güçlendirmek istiyor.

İsabetli transfer haberleriyle bilinen gazeteci Nico Schira, Twitter hesabından siyah beyazlıların Kaan Ayhan için yaptığı son teklifi açıkladı.

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Buna göre Beşiktaş, Sassuolo'ya Kaan Ayhan'ı 3 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Oyuncunun da Şampiyonlar Ligi faktörüyle İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı biliniyor.

Kaan Ayhan'la ilgili İtalyan kulübünün son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

 

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