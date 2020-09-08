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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın ilgilendiği Aboubakar'da flaş gelişme!
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Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın ilgilendiği Aboubakar'da flaş gelişme!

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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vincent Aboubakar, kulübü Porto ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Spor Arena Dış Haber | Portekiz basınından Abola'nın haberine göre maaş yükünden kurtulmaya çalışan Porto'da Aboubakar ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmesinin önünde bir engel kalmadı. Son kararı Siyah-beyazlı kulüp verecek.

Son Dakika | Beşiktaşın ilgilendiği Aboubakarda flaş gelişme

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