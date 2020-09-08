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Son Dakika | Beşiktaş'ın ilgilendiği Aboubakar'da flaş gelişme!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vincent Aboubakar, kulübü Porto ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Spor Arena Dış Haber | Portekiz basınından Abola'nın haberine göre maaş yükünden kurtulmaya çalışan Porto'da Aboubakar ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmesinin önünde bir engel kalmadı. Son kararı Siyah-beyazlı kulüp verecek.
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