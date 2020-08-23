Son Dakika | Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya İtalya'dan transfer teklifi

Kadro maliyetini düşürmek isteyen Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yüksek kazancı olan oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor. Siyah beyazlı takımın Hırvat stoperi Domagoj Vida da bu isimler arasında.

A Spor'un haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Bologna ve Parma, Vida'yı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. Ancak 31 yaşındaki Hırvat savunmacı, İtalya'dan gelen bu teklifleri reddetti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasını 31 kez giyen tecrübeli stoper 5 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

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