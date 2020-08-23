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Haber Giriş: 23.08.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya İtalya'dan transfer teklifi

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Son Dakika | Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya İtalya'dan transfer teklifi
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Beşiktaş'ıjn tecrübeli stoperi Domagoj Vida'ya İtalya Serie A'dan iki tane transfer teklifi geldiği belirtildi.

Kadro maliyetini düşürmek isteyen Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yüksek kazancı olan oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor. Siyah beyazlı takımın Hırvat stoperi Domagoj Vida da bu isimler arasında.

A Spor'un haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Bologna ve Parma, Vida'yı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. Ancak 31 yaşındaki Hırvat savunmacı, İtalya'dan gelen bu teklifleri reddetti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasını 31 kez giyen tecrübeli stoper 5 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

 

Son Dakika | Beşiktaşın Hırvat stoperi Domagoj Vidaya İtalyadan transfer teklifi

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