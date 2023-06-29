Son Dakika: Beşiktaş'ın hedefindeki isim Yusuf Yazıcı

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Orta alanda nokta atışı transfer yapmak için kollarını sıvayan Beşitkaş, Yusuf Yazıcı’yı listesine ekledi.

Fanatik'in haberine göre; geçtiğimiz sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı’nın Lille ile sözleşmesi 2024’te sona erecek. Kartal, Milli futbolcunun Lille ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Böylelikle ‘Türkiye’den bir takıma transfer olursa Trabzonspor’a 20 milyon Euro tazminat ödenir’ maddesi de ortadan kalkacak ve transferin önünde herhangi bir engel kalmayacak.

Trabzonspor ile geride kalan sezonda 20 maçta görev yapan Yusuf Yazıcı, 5 gol atıp 1 asist yaptı.