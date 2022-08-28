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Son dakika: Beşiktaş'ın hedefinde Juventus'tan 2 isim var! Matias Soule-Marco Pjaca ikilisinden biri transfer edilecek

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#Transfer#Beşiktaş#Juventus
Son dakika: Beşiktaşın hedefinde Juventustan 2 isim var Matias Soule-Marco Pjaca ikilisinden biri transfer edilecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Son olarak 10 numaraya İngiliz yıldız Dele Alli’yi alan Beşiktaş’ta tek eksik olan kanat transferi için girişimler sürüyor. Stopere Saiss-Emrecan, sol beke Masuaku, orta sahaya Gedson-Kerem Atakan, 10 numaraya Dele Alli ve hücuma da Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk’i alan siyah beyazlılar Matías Soule-Marco Pjaca ikilisinden birini kadrosuna katmayı planlıyor.

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Bu Sezon kadrosunu 2 stoper, 1 sol bek, 2 orta saha, 1 numara ve 3 santfor ile takviye eden Beşiktaş’ta teknik direktör İsmael, yeni sezon için yapılan transferlerden memnun olduğunu belirtirken sadece hem sağ hem sol kanat oynayacak bir futbolcuya ihtiyaçları bulunduğunu söyledi. Stopere Saiss-Emrecan, sol beke Masuaku, orta sahaya Gedson-Kerem Atakan, 10 numaraya Dele Alli ve hücuma da Weghorst, Muleka ve Cenk’i alan Kartal’da tek eksik olarak görülen kanat için arayış sürüyor.

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Soule genç takımda 40 maça çıktı

Siyah beyazlı takımın scout ekibinin hazırladığı oyuncu listesinde yer alan Juventus’un Arjantin U20 takımında yer alan Matías Soule ile birlikte yine İtalyan devinin kadrosunda bulunan Marco Pjaca öne çıkıyor. 19 yaşındaki Matías Soule geride kalan sezonda Juventus’un genç takımı ile 40 resmi maça çıkarken 7 gol, 7 asistle 14 gole katkı vermeyi başardı. Genç futbolcu Serie A’da da 2 maçta sadece 4 dakika süre alırken bu sezon ise A takım ile 14 dakika sahada kaldı.

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Juventus ile temaslar devam ediyor

Gündemdeki diğer bir isim olan 27 yaşındaki Marco Pjaca ise 2021-22 sezonunun kiralık olarak şehrin diğer takımı Torino’da geçirdi. Juventus’un 2016’da 29.4 milyon Euro bonservis ödediği Hırvat futbolcu 1.5 sezon takımda kalırken sonrasında Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ve Torino’ya kiralandı. Siyah beyazlılar iki oyuncu için Juventus ile pazarlık masasına otururken hedef kulüp için en mantıklı ve ekonomik çözüm sağlanarak iki oyuncudan birinin Kartal olmasını sağlamak.

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#Transfer#Beşiktaş#Juventus

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