Son Dakika: Beşiktaş'ın hedefi Emrecan Uzunhan! Başkanlar görüştü...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor'un gözde stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yer alan habere göre; genç savunmacının transferi konusunda bugün başkanlar düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti. Beşiktaş'ın bir oyuncu + bir miktar para yöntemiyle takas teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Gelişmeleri aktaran beIN SPORTS Beşiktaş Muhabiri Gürler Akgün, "Beşiktaş stoper Emrecan Uzunhan'ı transfer etmek istiyor. An itibariyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu bu transferi görüşüyorlar." dedi.

Siyah beyazlı ekibin söz konusu takasta kullanmayı düşündüğü futbolcunun şimdilik Tyler Boyd olduğunun altı çizilirken, bu ismin önümüzdeki günlerde görüşmelerin seyrine göre değişebileceği aktarıldı.

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Emrecan Uzunhan kimdir?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Uzunhan profesyonel futbol kariyerine İstanbulspor formasıyla start verdi.

A Takım seviyesinde 25 maçta İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor.

Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

2020-21 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Emrecan, 4 karşılaşmada görev yaparken söz konusu karşılaşmalarda 189 dakika sahada kaldı. 2021-22 sezonunda çıkış yapan genç savunmacı, Süper Lig'e geri dönen İstanbul ekibinin as oyuncularından biri olmayı başardı.

21 maçta 1542 dakika sahada kalan Uzunhan, rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün asistini yapan isim oldu. Play-off etabında 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalmayı başardı.