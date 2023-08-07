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Son Dakika: Beşiktaş'ın gözdesi Chamberlain'de yeni gelişme: 'İstanbul'a gelecek'

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#Transfer#Beşiktaş#Chamberlain
Son Dakika: Beşiktaşın gözdesi Chamberlainde yeni gelişme: İstanbula gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 16:33

Beşiktaş'ın peşinde olduğu İngiliz orta saha oyuncusunun İstanbul'a geldiği belirtildi.

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Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta transferde hızlı saatler yaşanıyor.

Uzun zamandır Beşiktaş'la adı anılan Alex Oxlade-Chamberlain için flaş bir iddia ortaya atıldı.

'24 SAAT İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA'

Sky Sports'un haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun, 24 saat içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Bonservisi elinde olan ve siyah beyazlı kulüple görüşmek için Türkiye'ye geleceği iddia edilen Chamberlain, anlaşma olması durumunda imza atacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 13 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol katkısı verebildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Chamberlain

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