Son dakika: Beşiktaş'ın gönlünde Burak Yılmaz var! Başkan Çebi transfere sıcak bakıyor

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Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde oynan Portekiz maçının ardından Milli Takım’a veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa’ya veda etmeye hazırlanırken, Beşiktaş’ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var. 2 sezondur formasını giydiği Lille ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Burak’ın futbolu aynı zamanda kongre üyesi olduğu siyah beyazlı takımda bırakması için Beşiktaş cephesinde çalışmalar başladı. Yönetim daha önce 2 farklı dönemde takımda görev alan 37 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni sezonda yeniden Beşiktaş formasını giymesi için ikna turlarına start verecek.

İlk dönemi başarısız geçmişti

Altyapısından yetiştiği Antalya’dan 2006-07 sezonu öncesi 21 yaşında Beşiktaş’a transfer olan Burak Yılmaz için siyah beyazlılardaki ilk buluşma hiç de iyi sonuçlanmadı. 2 sezonda 55 resmi maça çıkan yıldız futbolcu sadece 7 gol atarken 2 de asist yaptı. Sonrasında Manisa, Fenerbahçe ve Eskişehir’de umduğunu bulamayan Burak sonrasında yükselişe geçti. 2.5 yıl forma giydiği Trabzon’da gol krallığı yaşarken 7 milyon Euro’ya gittiği Galatasaray’da da grafiğindeki yükseliş sürdü. Ardından Çin macerası sonrası soluğu yeniden Trabzon’da alan milli futbolcunun Ocak 2019’da Beşiktaş’a dönüşü muhteşem oldu.

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Beşiktaş’a bir döndü, pir döndü

Yarım sezonda Beşiktaş ile 15 Süper Lig mücadelesine çıkan Burak Yılmaz 11 gol, 1 asistle 12 gole direkt katkı verdi. Sonraki sezon ligde 25 maçta 13 gol, 7 asistle şov yaparken, kupada çıktığı tek maçta da 1 gol, 1 asiste imza attı. 1.5 sezonda ortaya koyduğu performans sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Burak Yılmaz, alacaklarını bırakarak Lille’in yolunu tutarken Fransa’daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. 2020-21’de çıktığı 33 resmi maçta 18 gol, 5 asiste imza attı. Fransa dönüşünde en az 1 yıl daha yeşil sahalarda mücadele edip aktif futbol yaşamına noktayı koymayı planlayan tecrübeli futbolcunun dönmesini başkan Ahmet Nur Çebi’nin de çok istediği öğrenildi.

Burak, Süper Lig’de üst üste 2 sezonda gol krallığı yaşadı. 2011-12’de Trabzon ile 33 gol atarken, 2012-13’te Galatasaray ile 24 gol atıp Süper Lig’in zirvesine çıkmayı başardı.