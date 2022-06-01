Son Dakika: Beşiktaş'ın golcü transferinde yeni hedefi: Giacomo Vrioni

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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi golcü transferinde çalışmalar devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus'tan Giacomo Vrioni ile ilgileniyor.

JUVENTUS'A TEKLİF

Haberde siyah-beyazlıların 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca Vrioni ile Anderlect ve Getafe gibi takımların da devrede olduğu kaydedildi.

Geçen sezonu Avrusturyanı'nın Tirol takımında kiralık olarak geçiren Vrioni, 30 maçta 21 gol attı ve 5 asist yaptı.