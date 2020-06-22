Son Dakika | Beşiktaş'ın Gökhan Gönül teklifi ortaya çıktı

Siyah-Beyazlılar, 35 yaşındaki milli futbolcuya yıllık 500 bin Euro garanti ücretten 2 yıllık sözleşme önerecek.

Gökhan Gönül ayrıca 10 maç oynarsa 100 Bin Euro, 20 maç oynarsa 200 Bin Euro, 30 maç oynarsa ise 300 Bin Euro'nun ekstra bir ücretin sahibi olacak. (Haber Global)

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