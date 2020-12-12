Son Dakika | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a transfer listesine aldılar!

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında iddialı konuma gelen Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz dikkat çekiyor. Yükselen performansı ile Beşiktaş'ta ilk 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz'a yurt dışından da ciddi ilgi duyuluyor.

Bundesliga ekibi Stuttgart olmak üzere birkaç kulübün genç yeteneğin maçlarını yakından takip ettiği kaydedildi.

Alman ekibinin 19 yaşındaki Rıdvan'ın maçlarını özel olarak analiz ettirdiği ve scoutların gözetiminde olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK SÖZLEŞME

Ancak elini çabuk tutan Beşiktaş yönetimi, 2023'e kadar kontratı olan Rıdvan'a ücretinde iyileştirme ile birlikte 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmişti. (Sabah)

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