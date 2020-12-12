MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a transfer listesine aldılar!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a transfer listesine aldılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.12.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a transfer listesine aldılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a transfer listesine aldılar!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekerken Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında iddialı konuma gelen Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz dikkat çekiyor. Yükselen performansı ile Beşiktaş'ta ilk 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz'a yurt dışından da ciddi ilgi duyuluyor.

Bundesliga ekibi Stuttgart olmak üzere birkaç kulübün genç yeteneğin maçlarını yakından takip ettiği kaydedildi.

Alman ekibinin 19 yaşındaki Rıdvan'ın maçlarını özel olarak analiz ettirdiği ve scoutların gözetiminde olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK SÖZLEŞME

Ancak elini çabuk tutan Beşiktaş yönetimi, 2023'e kadar kontratı olan Rıdvan'a ücretinde iyileştirme ile birlikte 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmişti. (Sabah)

Son Dakika | Beşiktaşın genç sol beki Rıdvan Yılmaza transfer listesine aldılar

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle