Son Dakika: Beşiktaş'ın Gaziantep FK kadrosu açıklandı! Alex Teixeira ve Michy Batshuayi...
Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşılacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transferler Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok kadroda yer aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşılacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Siyah beyazlı ekipte yeni transferler Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK Kadrosu
Ersin, Mert Rosier, Rıdvan, Welinton, Vida, NSakala, Serdar Josef, Mehmet, Salih, Atiba, Ghezzal, Necip, Gökhan, Oğuzhan, Teixeira, NKoudou Batyshuayi, Güven, Kenan, Larin