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Son Dakika | Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! Ljajic ve Hasic...
Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! Cezalı Welinton'un yanı sıra Ajdin Hasic kadroda yer almazken Adem Ljajic derbi kadrosunda bulundu.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde siyah beyazlı ekibin maç kadrosu açıklandı.
Galatasaray maçı öncesinde Beşiktaş'ta Adem Ljajic, uzun bir süre sonra kadroda yer aldı.
Cezalı Welinton ve yabancı sınırına takılan Hasic ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosu şu şekilde;
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