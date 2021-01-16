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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! Ljajic ve Hasic...

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Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kadrosu açıklandı! Cezalı Welinton'un yanı sıra Ajdin Hasic kadroda yer almazken Adem Ljajic derbi kadrosunda bulundu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde siyah beyazlı ekibin maç kadrosu açıklandı.

Galatasaray maçı öncesinde Beşiktaş'ta Adem Ljajic, uzun bir süre sonra kadroda yer aldı.

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Cezalı Welinton ve yabancı sınırına takılan Hasic ise kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosu şu şekilde;

Son Dakika | Beşiktaşın Galatasaray maçı kadrosu açıklandı Ljajic ve Hasic...

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