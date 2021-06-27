Son dakika: Beşiktaş'ın forvet adayı Diego Costa'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş'ın forvet transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Diego Costa, Brezilya basınından UOL Esports'a konuştu. 32 yaşındaki golcü, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini belirtti.
Diego Costa, kariyerine yine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek teklifler aldığını doğruladı. Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım." diye konuştu.
İspanyol yıldız son olarak LaLiga'da sezonu şampiyon bitiren Atletico Madrid'de forma giymişti. 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi ara transfer döneminde feshedilmişti. Costa, geride kalan sezonu 7 maçta 2 gol atarak tamamladı.
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