Son dakika: Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kadrosu belli oldu! Aboubakar yine yok

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou kadroya alınırken uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edilen Gökhan Töre, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Aboubakar ve kart cezalısı olan Atiba kadroda yer almadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin.

GÖKHAN TÖRE BİLGİLENDİRMESİ

Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabaka öncesinde yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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