Son Dakika: Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın transferi açıklandı! Resmen Al Nassr'da
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı.
Al-Nassr Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
20 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Portekiz ekibi Benfica’dan 2018 yılında 20 milyon euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a transfer olan Anderson Talisca, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Bonuslarla beraber yıllık 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, Çin macerasında 65 maça çıkıp rakip fileleri 39 kez sarstı.
BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 55 Süper Lig maçında 27 gol, 9 asistle skora katkı sağladı, Siyah Beyazlı ekipte 1 de lig şampiyonluğu yaşadı.
💥 FLAŞ | Anderson Talisca, Al Nassr'da. pic.twitter.com/JpAvd1uNRL— Spor Arena (@sporarena) May 17, 2021
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