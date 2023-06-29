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Son dakika: Beşiktaş'ın Daniel Amartey transferinde sorun imza parası! Ön liberoda aday Fransa'dan

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#Transfer#Beşiktaş#Lyanco
Son dakika: Beşiktaşın Daniel Amartey transferinde sorun imza parası Ön liberoda aday Fransadan
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Beşiktaş, Ganalı oyuncu ile görüşmelerde yol kat etse de kesin sonuca ulaşamadı. Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun imza parası istediği bu nedenle görüşmelerin henüz sonlanmadığı öğrenildi. Siyah beyazlı yöneticiler ise bu transferi bitirme konusunda umutlu.

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Sözleşmesi biten Welinton ile yollarını ayrılan, birçok talibi olan Romain Saiss’i de satma ihtimali olan Beşiktaş stoper mevkii için arayışlarını sürdürürken aday sayısını üçe düşürdü. Listenin en başında yer alan isimse Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey.

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3 YILLIK KONTRAT ÖNERiSi

Siyah beyazlı takımın futbol direktörü Ceyhun Kazancı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ Ganalı oyuncu ile büyük ölçüde anlaştıklarını, detaylar üzerinde konuştuklarını söyledi. Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun imza parası istediği bu nedenle görüşmelerin henüz sonlanmadığı öğrenildi. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

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iKi ADAY DAHA VAR

Beşiktaş’ın savunma hattı için diğer adayı Braga’da forma giyen Tormena... Braga ile daha 1 yıllık sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu ile ancak Amartey ile anlaşma olmaması durumunda temasa geçilecek.

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Southampton’un Brezilyalı stoperi Lyanco da Beşiktaş’ın ilgilendiği isimler arasında. 26 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BEŞiKTAŞ’IN ÖNLiBERO iÇiN ADAYI ONANA

Beşiktaş’ın yeni sezon öncesinde mutlaka takviye yapmak istediği bölgelerden biri olan önlibero için Lens forması giyen Jean Onana’nın gündemde olduğu öne sürüldü. Fransız L’Equipe gazetesi geçen sezon 4 milyon Euro’ya Bordeaux’dan transfer edilen Kamerunlu futbolcunun takımda yeterince şans bulamadığı için ayrılmaya sıcak baktığını yazdı.

Geride kalan sezonda Ligue 1’de 21, Fransa Kupası’nda ise 2 maçta şans bulan 23 yaşındaki futbolcu bunların sadece 10’un da ilk 11’de görev yapabildi.

Gazete ayrıca Lens’in önümüzdeki günlerde bu transfere onay çıkabileceğini aktardı.

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#Transfer#Beşiktaş#Lyanco

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