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Son Dakika Beşiktaş'ın çılgın transfer hayali! Talisca ve iki sürpriz isim...

#Talisca#Beşiktaş#Beşiktaş Transfer Haberleri

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi... Yeni sezonda genç ağırlıklı kadroyu üst düzey isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin hayali o üçlüyü takımda buluşturmak...

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Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirdiği basın toplantısında genç ağırlıklı kadroyla yola devam etmek istediklerini açıklamıştı. Siyah-Beyazlılar’ın patronu üst düzey birkaç oyuncuyu da takıma katıp bir harman yapma düşüncesi içerisinde.

Hedef maaşları yüksek olan eldeki oyuncuları gönderip maliyetleri düşürmek. Ardından 3-4 üst düzey futbolcuyu kadroya katarak gençler ile harmanlayıp düşük maliyetli kadro oluşturmak. Takım maliyetinin yıllık 30-35 milyon Euro’nun altında olması isteniyor.

Cenk’ten haber bekleniyor

Bu doğrultuda kolları sıvayan yönetim; hücum hattındaki 3’lüyü belirledi. Fanatik'in haberine göre; Yeni sezonda golcü için Cenk Tosun’u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını bekliyor. Cenk, Premier Lig’de 2-3 sene daha kalmak isterken, bu yönde şu ana kadar teklif olmaması da dikkat çekiyor. Kartal’da diğer hedef ise 3. kez geri dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız oyuncuyla da temaslara başlandı. Aboubakar’ın da geri dönme noktasında istekli olduğu ifade ediliyor.

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Yine yeniden Talisca

Pjanic’in skora katkı vermekte beklentilerin uzağında kalması Talisca ismini yeniden gündeme taşıdı. Ancak oyuncunun yıllık maliyeti şimdilik transferi zora sokuyor. Yönetim Talisca için de şartları araştırmaya başladı. Uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş’a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak.

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