Son Dakika: Beşiktaş'ın Cenk Tosun'a yaptığı teklif ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sezon sonu Everton'la sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuya 1.6 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi.

Sabah'ın haberine göre; İngiliz ekibinde 3 milyon Euro kazanan futbolcu, ilk başta talep ettiği 2.5 milyon Euro'dan 500 bin Euro indirime gitti. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş, bu transferi sezon sona ermeden sonuca bağlayıp, Cenk Tosun'a yeniden forma giydirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta toplamda 146 maça çıkan Cenk Tosun, 67 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. Cenk Tosun, uzun süreli sakatlığın etkisinden tamamen kurtulsa da bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Tecrübeli golcü sadece 11 dakika Everton formasını giydi.